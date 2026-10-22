Iga Swiatek, ținta criticilor online după triumful de la Canadian Open: „Judecată nedreaptă, negativitate și ură”

Swiatek a subliniat că în era rețelelor sociale, trecerea printr-un declin sau pierderea unui singur set sunt aspru judecate de comentatori și jucători. A fost ținta unor atacuri personale și comentarii misogine, fiindu-i criticat aspectul fizic și contestat sprijinul oferit Ucrainei. De asemenea, presiunile s-au extins și asupra echipei sale, în special asupra psihologului sportiv Daria Abramowicz.

“Astăzi vreau să dedic acest titlu tuturor celor care se confruntă cu judecată nedreaptă, negativitatea și ura – fie că este vorba despre sport sau despre orice alt domeniu al vieții” , a spus sportiva în mediul online.

Iga Swiatek a reacționat la valul de critici din mediul online după ce a învins-o pe Elena Rybakina în finala Canadian Open din 2026. Jucătoarea poloneză a transmis un mesaj celor care o judecă și a atras atenția asupra presiunii la care sunt supuși sportivii în mediul online.

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Valul de ură n-a apărut peste noapte: episodul bizar de la Madrid

Tensiunile și criticile la adresa polonezei nu sunt însă de ieri, de azi. Un episod straniu s-a petrecut încă din primăvara lui 2025, la turneul de la Madrid, când Iga și echipa ei au ajuns în mijlocul unui scandal neașteptat.

Fosta jucătoare Daniela Hantuchova a criticat-o public pe Swiatek, acuzând-o de lipsă de respect din cauza unei întâmplări legate de… spălatul hainelor. Hantuchova s-a arătat deranjată de atitudinea Igăi și a povestit nemulțumită:

„Am avut și incidentul cu spălatul rufelor, când Iga mi-a adus personal hainele ei și m-a întrebat ce să fac cu ele. Nu-mi pot imagina să mă duc la cineva dintr-o generație mai în vârstă și să-i spun: «Uite rufele mele, așa că spală-mi-le.»”, a transmis Hantuchova.

Deși întâmplarea a fost văzută de mulți drept o simplă neînțelegere, momentul a fost rapid speculat pe internet. Oamenii au folosit declarația Danielei Hantuchova ca pe un nou pretext să o atace pe Iga pe rețelele de socializare, acuzând-o că e arogantă.

“Nu știu de ce există atâta ură pentru Iga”, au reacționat furioși fanii polonezei după declarația Danielei Hantuchova.

De la analiza jocului la atacuri la persoană

Valul de comentarii negative nu s-a oprit însă la acel episod. Pe măsură ce a pierdut meciuri importante sau a cedat seturi în fața unor adversare cotate cu șanse mici, reacțiile din mediul online au devenit tot mai dure. Unii pariori au criticat-o aspru pentru biletele pierdute, în timp ce alți utilizatori au atacat-o direct pe rețelele sociale pentru gesturile ei de pe teren, stilul de joc sau momentele de pauză luate în timpul partidelor.

Ura s-a mutat rapid de la analiza jocului la atacuri la persoană, transformând fiecare eșec al polonezei într-un subiect de hărțuire digitală.

Situația arată o problemă tot mai mare în sportul actual: limita dintre părerea unui fan și hărțuirea online pare să fie tot mai des depășită. Presiunea de a fi mereu pe primul loc a transformat rețelele sociale într-un mediu toxic, iar, pentru sportivi precum Swiatek, protejarea sănătății mintale a devenit o provocare la fel de mare ca meciurile propriu-zise.