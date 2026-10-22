Iga Swiatek, ținta criticilor online după triumful de la Canadian Open: „Judecată nedreaptă, negativitate și ură”

Iga Swiatek, ținta criticilor online după triumful de la Canadian Open: „Judecată nedreaptă, negativitate și ură” Tenis Sursa foto: Iga Swiatek (Instagram).
SPORT.RO
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Iga Swiatek, în vârstă de 24 de ani, este una dintre cele mai de succes jucătoare ale generației sale, având deja în palmares 26 de titluri WTA, dintre care șase de Grand Slam, și câștiguri din tenis de peste 47 de milioane de dolari. Cu toate acestea, cifrele ei impresionante nu au ferit-o de valul tot mai agresiv de ură și critici de pe internet.

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Din articol

Articol de Andreea Călinescu

Iga Swiatek a reacționat la valul de critici din mediul online după ce a învins-o pe Elena Rybakina în finala Canadian Open din 2026. Jucătoarea poloneză a transmis un mesaj celor care o judecă și a atras atenția asupra presiunii la care sunt supuși sportivii în mediul online.

Iga Swiatek, mesaj pentru contestatari

“Astăzi vreau să dedic acest titlu tuturor celor care se confruntă cu judecată nedreaptă, negativitatea și ura – fie că este vorba despre sport sau despre orice alt domeniu al vieții”, a spus sportiva în mediul online.

Swiatek a subliniat că în era rețelelor sociale, trecerea printr-un declin sau pierderea unui singur set sunt aspru judecate de comentatori și jucători. A fost ținta unor atacuri personale și comentarii misogine, fiindu-i criticat aspectul fizic și contestat sprijinul oferit Ucrainei. De asemenea, presiunile s-au extins și asupra echipei sale, în special asupra psihologului sportiv Daria Abramowicz.

Iga Swiatek

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Sursa foto: Iga Swiatek (Instagram).
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Valul de ură n-a apărut peste noapte: episodul bizar de la Madrid

Tensiunile și criticile la adresa polonezei nu sunt însă de ieri, de azi. Un episod straniu s-a petrecut încă din primăvara lui 2025, la turneul de la Madrid, când Iga și echipa ei au ajuns în mijlocul unui scandal neașteptat.

Fosta jucătoare Daniela Hantuchova a criticat-o public pe Swiatek, acuzând-o de lipsă de respect din cauza unei întâmplări legate de… spălatul hainelor. Hantuchova s-a arătat deranjată de atitudinea Igăi și a povestit nemulțumită:

„Am avut și incidentul cu spălatul rufelor, când Iga mi-a adus personal hainele ei și m-a întrebat ce să fac cu ele. Nu-mi pot imagina să mă duc la cineva dintr-o generație mai în vârstă și să-i spun: «Uite rufele mele, așa că spală-mi-le.»”, a transmis Hantuchova.

Deși întâmplarea a fost văzută de mulți drept o simplă neînțelegere, momentul a fost rapid speculat pe internet. Oamenii au folosit declarația Danielei Hantuchova ca pe un nou pretext să o atace pe Iga pe rețelele de socializare, acuzând-o că e arogantă.

“Nu știu de ce există atâta ură pentru Iga”, au reacționat furioși fanii polonezei după declarația Danielei Hantuchova.

De la analiza jocului la atacuri la persoană

Valul de comentarii negative nu s-a oprit însă la acel episod. Pe măsură ce a pierdut meciuri importante sau a cedat seturi în fața unor adversare cotate cu șanse mici, reacțiile din mediul online au devenit tot mai dure. Unii pariori au criticat-o aspru pentru biletele pierdute, în timp ce alți utilizatori au atacat-o direct pe rețelele sociale pentru gesturile ei de pe teren, stilul de joc sau momentele de pauză luate în timpul partidelor.

Ura s-a mutat rapid de la analiza jocului la atacuri la persoană, transformând fiecare eșec al polonezei într-un subiect de hărțuire digitală.

Situația arată o problemă tot mai mare în sportul actual: limita dintre părerea unui fan și hărțuirea online pare să fie tot mai des depășită. Presiunea de a fi mereu pe primul loc a transformat rețelele sociale într-un mediu toxic, iar, pentru sportivi precum Swiatek, protejarea sănătății mintale a devenit o provocare la fel de mare ca meciurile propriu-zise.

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