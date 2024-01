Iga Swiatek a trecut printr-o experiență marcantă, în prima săptămână a anului 2024.

Cea mai bună jucătoare de tenis din lume a fost la un pas de a-și ajuta țara să devină câștigătoarea competiției United Cup, însă a dat greș, alături de Hubert Hurakcz, în fața dublului mixt german, compus din Alexander Zverev și Laura Siegemund.

Leaving it all on the court ????????

Blessed to have so much heart and soul at #UnitedCup ???? pic.twitter.com/ArCwkL2Knl