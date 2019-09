Ieri 3 din 3, astazi a mai ramas doar o singura jucatoare romana! Sorana Cirstea s-a calificat in sferturi la Tashkent

Dupa victoriile de ieri ale Simonei Halep, Monicai Niculescu si Irinei Begu de la Wuhan, respectiv Tashkent, azi doar Sorana Cirstea a reusit o victorie in circuitul WTA.

Cirstea a intors-o de la 0-1 la seturi pe belgianca Ysaline Bonaventure, invingand-o in final cu scorul 3-6, 6-3, 7-5.

Sorana Cirstea o va infrunta pe Danka Kovinic in sferturi la Tashkent

Sorana Cirstea, numar 96 WTA va primi replica numarului 120 WTA, Danka Kovinic in sferturile de finala ale turneului de la Tashkent. Sorana Cirstea este favorita numarul 8 la castigarea turneului WTA de la Tashkent.

Scorul intalnirilor directe este favorabil romancei, 2-1. Toate meciurile intre cele doua jucatoare au fost insa disputate pe zgura, iar cel mai recent a avut loc in 2016.

In celelalte meciuri ale zilei cu romance implicate, Simona Halep s-a retras dupa doar 45 de minute de joc in optimea de finala cu Elena Rybakina, acuzand spasme in sectiunea inferioara a spatelui, iar Monica Niculescu a pierdut cu 6-2, 6-1 in fata belgiencei Alison Van Uytvanck.

In plus, retragerea Simonei Halep a insemnat doua esecuri, intrucat Simona s-a retras si din proba de dublu, acolo unde era programata sa joace in turul 2 alaturi de Raluca Olaru impotriva dublului Duan/Kudermetova.