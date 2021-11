I-a purtat noroc vizita în România. Muguruza, tun financiar pe final de an

I-a prins bine vacanța în România. Muguruza a devenit prima jucătoare de tenis din Spania care câștigă Turneul Campioanelor și s-a umplut de bani în Mexic.

Jucătoare de tenis spaniolă a învins-o în două seturi, 6-3, 7-5, pe estoniana Anett Kontaveit, în finala desfăşurată miercuri la Guadalajara (Mexic).

Muguruza, în vârstă de 28 ani, dublă campioană de Grand Slam (Roland Garros 2016 şi Wimbledon 2017), şi-a trecut în palmares cu această ocazie al 10-lea titlu din cariera sa.

Triumful la Turneul Campioanelor, competiţia de final de sezon din circuitul profesionist feminin de tenis (WTA), i-a adus jucătoarei din Spania o sumă importantă în conturi.

Muguruza a primit un cec de 1.5 milioane de euro, mai mult decât a câștigat din tenis la turneele din acest an.

În vară, Muguruza și-a petrecut vacanța în România

Garbine Muguruza nu traversează cel mai bun sezon al carierei sale, dar dubla campioană de Grand Slam nu a ratat oportunitatea de a-și vizita cea mai bună prietenă a sa, care este româncă.

Profitând de vară, jucătoarea de tenis din Spania și-a petrecut o săptămână la Fundața, în județul Brașov, timp în care a vizitat Peştera Dâmbovicioara, Parcul Naţional Piatra Craiului, Castelul Bran și orașul Constanța.

„Am fost de 5 ori în România, cea mai bună prietenă a mea este româncă, iar atunci când eram mică am jucat mai multe turnee în România. Nu am aflat de zonele turistice de la Halep sau de la alte jucătoare din România, dar toate sunt foarte amabile şi primitoare.

Totul a început când participam la concursuri în România, iar cum prietena mea cea mai bună este din România mereu am avut o mică atracţie către această ţară. Fundata am descoperit-o pentru că aici de află Vila Thea, casa familiei prietenei mele, iar eu sunt foarte apropiată de ei. Este o casă minunată la munte în care eu am vrut să mă deconectez," a spus Garbine Muguruza într-un interviu oferit pentru Adevărul.