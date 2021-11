„La US Open, mă gândeam doar că vreau să mă calific!” Garbine Muguruza, noua campioană a Turneului Campioanelor în WTA

Garbine Muguruza a câștigat ediția 2021 a Turneului Campioanelor, învingând-o în finală pe Anett Kontaveit, scor 6-3, 7-5.

„Asta e dovada că sunt în cel mai bun moment al carierei mele. Îmi amintesc că eram la US Open, iar Steve Simon - directorul WTA - mi-a spus că e posibil să mă calific. Atunci, mă gândeam că trebuie să mă calific, iar acum, iată-mă aici, ținând trofeul. A fost un obiectiv foarte dificil de atins, iar bucuria pe care mi-o oferă e extrem de satisfăcătoare,” a declarat Garbine Muguruza după meci, notează Punto de break.



The first Spaniard to win the @WTAFinals ????

???????? @GarbiMuguruza cruises to victory in straight-sets over Kontaveit to claim the #AKRONWTAFinals trophy ???? pic.twitter.com/0VNofMRosv