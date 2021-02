I-a intinerit fata cu zece ani! Mama lui Andy Murray a platit 4500 de lire pentru a-si schimba radical infatisarea: cum au poreclit-o fiii sai

Judy Murray si-a facut un facelift nonchirurgical care i-a intinerit fata cu zece ani.

La 61 de ani, antrenoarea de tenis si mama tenismenilor Andy si Jamie, Judy Murray si-a facut un facelift non-chirurgical care i-a intinerit fata cu zece ani, dupa propriile spuse.

"Copiii mei, Jamie si Andy, au inceput sa ma porecleasca 'gat de curcan'. In gluma, sigur, dar m-a facut sa ma gandesc ca ar trebui sa fac ceva in legatura cu asta. Nu le-am spus, dar au observat diferenta. 'Mama, ce ti-ai facut la fata?! Arati mult mai bine!'. M-a facut fericita acest lucru. Arat cu 10 ani mai tanara," a spus Judy, conform The Daily Mail, noteaza Gazeta.

Judy Murray a platit 4500 de lire pentru aceasta transformare doctorului Todd, luand parte la trei sesiuni de ceea ce englezii numesc micro apucunctura si tratament prin unde catalogat Morpheous8. Costul unei sesiuni a fost de 1500 de lire.

Ambii sai fii, Andy si Jamie sunt campioni de Grand Slam, familia Murray avand acasa nu mai putin de 5 trofee de acest calibru, 3 obtinute de Andy la simplu si 2 de Jamie la dublu.