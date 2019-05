HALEP - BERTENS 4-6 4-6 | Dialog incredibil intre Halep si Daniel Dobre: Simona si-a chemat antrenorul pentru a-l certa

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Simona Halep a pierdut finala turneului de la Madrid in doua seturi si a ratat astfel sansa de a reveni pe primul loc in clasamentul mondial. Simona Halep va urca totusi de pe pozitia a treia, pe a doua treapta a podiumului.

Simona Halep si-a chemat antrenorul in doua randuri in acest meci, prima data in primul set si a doua oara in setul secund, la scorul de 5-4 pentru Bertens. Halep l-a certat pe Daniel Dobre.

Cum a decurs dialogul dintre cei doi:

Simona Halep: Am jucat complet gresit! Si pe dreapta, si pe rever!

Daniel Dobre: Nu numai asta, Simona!

Simona: Ba da!

Dobre: Ok, atunci fa in continuare ce-ai facut! Cand ai terenul deschis incearca sa o dai acolo. Du-te pe ea! Jucand pe rever, ai condus in primul set, nu poti sa spui asta. Ai jucat ok, ai luptat.

Simona: Da, dar nu pot sa iau punctele.

Dobre: Bun, dar ramai. Inchide un pic reverul. Daca e sa te trimita in spate, joaca mingea aia in spate ca ai vazut ca nu da. Ea se retrage foarte mult si da inapoi. Hai, ramai acolo, te-ai luptat foarte bine!