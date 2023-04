Grigor Dimitrov, victima hoților în Barcelona! A fost atacat direct în mașină și i-au furat un ceas de 70.000 euro

Jucătorul aflat pe locul 25 ATP a fost protagonistul unei întâmplări nefericite în orașul spaniol, înaintea debutului competiției.

În timp ce se întorcea de la antrenamente, sportivul bulgar a fost atacat de mai mulți motocicliști care i-au smuls la propriu ceasul de pe mână. Potrivit Mundo Deportivo, obiectul făcea parte dintr-o colecție de lux și valora aproximativ 70.000 euro.

În urma acestui incident, Grigor Dimitrov a făcut o plângere la poliție, fiind deschis un dosar pentru jaf și violențe.

Grigor Dimitrov a ajuns până în semifinale la turneul de la Rotterdam, în februarie, fiind cel mai de seamă rezultat din 2023.

La ATP Monte Carlo, primul turneu pe zgură al sezonului, jucătorul bulgar a fost eliminat încă din turul doi, de către Jiri Lehecka (42 ATP), scor 6-7(4), 4-6.

