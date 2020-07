A fost infectat cu COVID-19, dar arata mai bine ca niciodata! Care e secretul transformarii bulgarului Grigor Dimitrov

Depistat pozitiv la testul COVID-19 efectuat in urma cu doua saptamani, bulgarul Grigor Dimitrov arata acum mai in forma ca niciodata.

La 29 de ani, numarul 19 ATP se arata a fi recuperat dupa ce la Zadar declarase ca nu s-a simtit in regula, motiv pentru care a fost nevoit sa se retraga din turneu.

Cu un corp tonifiat si un 6-pack care rivalizeaza cu abdomenul lui Cristiano Ronaldo, Grigor Dimitrov se antreneaza in aer liber prin exercitii de forta pentru a doua editie a UTS, turneul organizat de Patrick Mouratoglou care revolutioneaza configuratia actuala a tenisului.

Dimitrov a fost repartizat in grupa A, alaturi de Richard Gasquet, Feliciano Lopez si Alexei Popyrin, in vreme ce in grupa B vor juca Benoit Paire, Fernando Verdasco, Corentin Moutet si Dustin Brown.