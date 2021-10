Gestul necontrolat al Andreei Prisăcariu putea să o coste scump! Ce a putut să facă cu racheta, după un punct pierdut

Andreea Prisăcariu și-a pierdut cumpătul în sferturile de finală ale probei de dublu. Jucătoarea legitimată la CS Dinamo București a cedat, alături de Alexandra Ignatik confruntarea cu dublul format din Aleksandra Krunic și Lesley Pattinama, scor 3-6, 7-6, 8-10.

A fost o înfrângere dureroasă, duo-ul românesc ratând de puțin completarea unei reveniri impresionante. În fapt, când scorul s-a făcut 9-8 pentru Krunic / Pattinama în super tiebreak, Andreea Prisăcariu s-a enervat cumplit și a dat cu racheta de pământ.

Andreea Prisăcariu (21 de ani, 342 WTA) a comis gestul cu o forță atât de mare încât racheta a sărit până în tribune, izbindu-se de scaune. Din fericire pentru ea, nicio persoană nu se afla în acea zonă și nimeni nu a fost rănit.

„Da, am comis-o și eu. La mai multe meciuri, comentez la antrenor. Întâi comentez la adresa mea, iar după aceea îmi vărs nervii pe antrenori. Dar el știe și e dispus să preia aceste lucruri. Nu am respectat mereu indicațiile antrenorului. Sunt temperamentală!

Mă enervez repede. De la începutul anului sunt mai zen, mai calmă, mai răbdătoare. Încerc să nu mai țip atât de mult. Pe teren țip foarte mult, mă simt ca într-o bătălie cu vikingi. Am o pasiune pentru ei, îmi place cultura lor. De acolo îmi aleg și machiajul,” a declarat Andreea Prisăcariu pentru ProSport.

