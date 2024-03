Simona Halep a revenit în tenisul profesionist după o pauză de un an și jumătate, iar modul în care a fost primită în circuitul WTA a surprins-o plăcut.

Sportiva din Constanța a dezvăluit că a fost nesigură în ceea ce privește tratamentul pe care urma să îl primească din partea spectatorilor, lucru pe care i l-a transmis mamei sale, în zborul către Miami.

Simona Halep, despre revenirea în tenis: „Dragostea pe care am primit-o este chiar mai mare decât cea de care am avut parte până acum.”

În fapt, Simona Halep a declarat că a resimțit o dragoste mai mare decât cea primită înaintea suspendării din sport.

În plus, Halep a precizat că nu a nutrit o ură pentru tenis, chiar dacă acest sport a fost cel care a pus-o în cele mai dificile clipe ale întregii sale vieți de până în prezent.

„Mi-a spus cineva: 'Dacă aș primi 1 dolar pentru fiecare zâmbet al tău, aș fi bogat la sfârșitul zilei. Am zâmbit mult pentru că primesc atât de multă dragoste de la oameni.

Când am intrat prima dată pe teren, le-am spus băieților cu care eram că părea că nu am plecat niciodată. Așa că am un sentiment bun la revenire.

De fapt, când eram în avion, i-am spus mamei mele că sunt extrem de emoționată, pentru că nu știam la ce să mă aștept din partea oamenilor. Când treci printr-un astfel de perioadă dificilă, nu știi cum te vor vedea sau trata oamenii.

Dar în prima zi, a fost incredibil. Stresul a dispărut și nu m-am mai îngrijorat în legătură cu asta. Știam că pe teren va fi bine. Publicul a fost incredibil și astăzi. Dragostea pe care am primit-o este chiar mai mare decât cea de care am avut parte până acum,” a dezvăluit Simona Halep.

Întrebată dacă nu a asociat perioada grea de suspendare cu tenisul, astfel încât să urască sportul care a consacrat-o la nivel global, Simona Halep a replicat:

„Nu, nu am avut acea întunecime. Oamenii m-au susținut de la prima zi până la ultima. Văzând că și adversarii m-au susținut și că au crezut că sunt curată mi-a dat putere și mi-a dat pozitivitate să continui să lupt. Deci nu, nu am avut acel sentiment.

O persoană, foarte importantă pentru mine, mi-a spus că nu ar trebui să urăsc tenisul pentru că tenisul nu mi-a provocat acea perioadă dificilă. M-am gândit la asta și am spus, da, tenisul este încă pasiunea mea. Îmi place să fac asta și mă voi întoarce când voi lua decizia potrivită,” a completat Simona Halep, în interviul acordat WTA.

