Gael "The Showman" Monfils, fostul număr șase mondial, va veni la București

Francezul Gael Monfils, cunoscut pentru spectacolul pe care îl aduce pe terenul de tenis, și-a confirmat participarea la Turneul Țiriac Open ATP 250 din București, programat în perioada 14-21 aprilie la Baza Sportivă Năstase/Marica. Această veste a fost primită cu entuziasm de către fanii tenisului, întrucât Monfils aduce întotdeauna un strop de magie și divertisment în competițiile pe care le abordează.

La 37 de ani și ocupând locul 47 în clasamentul ATP, Gael Monfils rămâne unul dintre cei mai carismatici jucători din circuitul mondial. Cu un palmares impresionant ce include 12 titluri ATP și alte 22 de finale, Monfils aduce experiență și un stil de joc inconfundabil pe zgura bazei bucureștene.

"Suntem încântați să anunțăm că numărul 1 showman din circuitul ATP, Gael Monfils, va fi prezent la Bucureşti pentru ATP250 Țiriac Open. Capacitatea lui de a captiva publicul în timp ce execută lovituri spectaculoase îl face un favorit printre spectatori. Suntem entuziasmați să îl avem alături de noi la București pentru turneul nostru, aducându-și stilul unic și spiritul competitiv pe teren. Bun venit înapoi, Gael Monfils, în familia Țiriac Open!", au declarat organizatorii, pe rețelele sociale.

Cu participarea lui Monfils, Turneul Țiriac Open ATP 250 își întărește și mai mult prestigiul, alăturându-se unui tablou de jucători de top din primii 100 în clasamentul ATP. Împreună cu Denis Shapovalov, Richard Gasquet și Stan Wawrinka, Monfils va oferi publicului român un spectacol de neuitat, pe parcursul unei săptămâni pline de emoție și intensitate pe terenul de tenis.

Turneul, dotat cu premii în valoare totală de 580.000 de euro, reprezintă un moment important pentru tenisul românesc, revenind în țară după o absență de 8 ani. Fostul tenisman și om de afaceri Ion Țiriac a subliniat importanța acestui eveniment pentru sportul românesc, declarând: "Tenisul se întoarce acasă. De data aceasta va rămâne în România. Ani de zile am așteptat momentul acesta, mă bucur că a sosit. Vă așteptăm pe toți la turneu."

Prin urmare, revenirea lui Gael Monfils în familia Țiriac Open promite să ofere o experiență de neuitat iubitorilor tenisului din România, aducându-le momente de spectacol și pasiune pe terenul de joc.

Gael Monfils of France dives for a forehand in the Australian Open

Monfils dived for a forehand in his fourth-round match against Andrey Kuznetsov of Russia, during the 2016 Australian Open in Melbourne Park, Australia. #photojournalism

Photo by: Cameron Spencer pic.twitter.com/86LbVCK7ea