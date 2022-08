Gabriela Talabă-Lee a învins-o pe Sara Errani, în calificările US Open. România are 3 jucătoare în turul 2 preliminar

Gabriela Talabă-Lee (27 de ani, 137 WTA) a debutat victorios în calificările turneului de la US Open. Sportiva din România a învins-o în primul tur preliminar pe Sara Errani, finalistă a competiției de la Roland Garros în 2012.

Partida s-a încheiat scor 6-4, 3-6, 6-2, după două ore de joc fără două minute. În runda secundă a calificărilor, Gabriela Talabă-Lee va primi replica olandezei Lesley Pattinama Kerkhove (196 WTA).

Dacă în prima zi a calificărilor Ana Bogdan și Alexandra Cadanțu-Ignatik au menținut un palmares imaculat al româncelor în calificările US Open, Irina Bara a oprit seria victoriilor românești în calificările US Open.

Irina Bara (27 de ani, 126 WTA) a fost învinsă, scor 6-1, 6-1, de către Kayla Day (211 WTA), în doar 66 de minute de joc.

Irina Bara taking the court now for her qualifying R1 match against Kayla Day in a very appropriate red white and blue USA-colored kit. pic.twitter.com/Ng4trCxILs