Ce și-a propus Ioan Ovidiu Sabău după Farul Constanța - U Cluj 1-1

Oaspeţii au deschis scorul prin Alexandru Cîmpanu (17), care a profitat de erorile lui Constantin Grameni şi Marian Aioani. Acesta este primul gol marcat pentru U Cluj de Cîmpanu, jucător împrumutat de la Universitatea Craiova.

Campioana a egalat în minutul 66, prin Tudor Băluţă, care a reluat din voleu mingea trimisă de Constantin Budescu.

Farul Constanța venea după trei victorii consecutive, în timp ce U Cluj e neînvinsă de cinci etape, în care are două victorii şi trei rezultate de egalitate.

Reacția lui Ioan Ovidiu Sabău după Farul - U Cluj 1-1

"Am făcut un meci destul de bun în anumite momente. Un rezultat care mă mulțumește, dar au fost momente când trebuia să avem mai mult curaj să jucăm. Am dat mingea ușor la adversar, au venit peste noi. Am reușit să ținem de rezultat, chiar dacă au controlat ultimele 15 minute.

Am avut câteva contraatacuri foarte bune, dar am greșit ultima pasă. Mă preocupă cum să aduc anumiți jucători care au o anumită calitate la un nivel bun de pregătire. Sunt jucători care au valoare, dar sigur, cu o pregătire foarte bună.

Masoero s-a accidentat, sper că nu e ceva grav, pentru că e foarte important pentru noi. Am jucat atunci când adversarul s-a retras. Poate a fost prea multă dorință și am fost mai puțin preocupați de posesie. Am fost neinspirați la ultima pasă.

A fost o greșeală, Cîmpanu nu a fost surprins și a avut o execuție foarte bună. Putea fi evitat acel gol, era o minge descoperită, trebuia să ne retragem mai rapid. Au mai fost două-trei situații la limită.

În vestiar există respect, au entuziasm la antrenament, se respectă unul pe celălalt, sunt oameni responsabili, sunt mulți jucători cu multă experiență, iar acești jucători sunt niște exemple. Cred că e importantă și implicarea lor.

Mi-aș dori foarte mult să fim în play-off, și eu, și jucătorii, și cei care investesc, și suporterii. E un vis frumos. I-am văzut un pic afectați, mi-au spus că nu sunt mulțumiți, ceea ce mă bucură, pentru că își analizează foarte corect evoluțiile", a explicat tehnicianul, la finalul partidei.