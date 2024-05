Gabriela Ruse și Cristina Dinu au pătruns în finala calificărilor competiției de mare șlem de la Roland Garros.

După 6-3, 6-4 cu Suzan Lamens, Ruse (26 de ani, 152 WTA) a aflat că va juca meciul decisiv împotriva unei foste finaliste la Paris, Sara Errani (37 de ani, 95 WTA).

De partea opusă, Dinu (31 de ani, 229 WTA) va primi replica braziliencei Laura Pigossi (29 de ani, 119 WTA), clasate pe locul 119 în ierarhia WTA.

Cristina Dinu și Gabriela Ruse vor juca vineri, 24 mai, pentru a obține locurile mult dorite pe tabloul principal.

O participare în competiția propriu-zisă la Paris, în 2024, le garantează jucătoarelor un premiu financiar în valoare de 73,000 de euro.

Sorana Cîrstea, Ana Bogdan, Jaqueline Cristian și Irina Begu vor fi prezente pe tabloul principal al turneului de la Roland Garros.

România ar putea avea, în cel mai bun caz, șase jucătoare în turneul propriu-zis.

