Gabriela Firea RUPE TACEREA dupa huiduielile de pe National Arena: "M-am gandit mai bine!" Mesaj pentru contestatari

Gabriela Firea regreta momentele de pe National Arena.

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30

Primarul Capitalei spune ca s-a gandit bine si a ajuns la concluzia ca nu trebuia sa intre de mana cu Simona Halep la evenimentul de pe National Arena. Halep a adus 20.000 de oameni pentru a sarbatori trofeul Roland Garros, insa oamenii au huiduit-o pe Gabriela Firea.

"M-am tot gandit zilele acestea, am reflectat daca a fost sau nu bine, daca am procedat corect si am ajuns la o concluzie la care sper sa ajunga cat mai multa lume: bunele intentii au existat inca din prima clipa - ca nu a iesit tocmai cum am dorit, intr-adevar, acesta este marele regret.

Eu am avut cea mai buna intentie, dar rezultatul nu a fost cel dorit si este clar ca am gresit, atat eu cat si echipa, pentru ca intr-un climat destul de tensionat cum era cel din Bucuresti acum o saptamana si dupa mitingul PSD, era clar ca nu era cel mai potrivit loc si moment sa inmanez cheia orasului si diploma de excelenta, dupa ce ii oferisem deja titlul de cetatean de onoare Simonei Halep in februarie, pe Arena Nationala, acolo unde noi am organizat cu mare drag si cu tot sufletul intalnirea Simonei cu fanii sai.

E adevarat, eu am mers doar pe ideea ca asa se procedeaza in toata Europa, asa se procedeaza si in America, vazusem si ca jurnalist astfel de evenimente... Toata dimineata de lunea trecuta am fost criticata ca nu ma organizez mai repede si mai bine pentru a organiza ceva deosebit pentru Simona si m-am gandit ca voi fi acuzata de aroganta daca nu merg acolo sa inmanez si sa plec - pentru ca asta a fost si ideea - sa inmanez cheia, sa ma retrag si sa urmeze tot showul pe care l-am pregatit. Nu a existat nicio secunda intentia de a ramane eu in continuare la evenimentul Simonei Halep.

Acum la rece putem sa spunem orice, iar eu pot sa spun ca m-as fi bucurat sa fiu mai inteleapta sau mai prevazatoare si sa organizam o ceremonie, sa spunem, mai restransa, in cadrul Primariei, la sediu sau poate la o alta locatie, si apoi la Arena sa mearga doar Simona, bineinteles ca acum cu mintea de azi, stiti cum e... mintea romanului cea de pe urma", a spus Firea, pentru Radio RFI.