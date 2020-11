Fosta campioana la Wimbledon s-a retras din tenis pentru o cariera in modelling!  A fost asaltata de fani dupa ce a publicat o poza topless

Retrasa din tenis, fosta campioana la Wimbledon in proba de junioare, Sofya Zhuk a inceput o cariera in modelling.

Fosta campioana a turneului de la Wimbledon in proba de junioare, rusoaica Sofya Zhuk a fost nevoita sa se retraga din tenis anul trecut, la varsta de numai 19 ani.

Un an mai tarziu, Sofya este stabilita in Miami si a avut parte de succes in inceputul sau in cariera de model. Insa tanara din Federatia Rusa afirma ca a fost asaltata cu 'mesaje foarte agresive' dupa ce a publicat o fotografie topless.

"Cred ca oamenii, pur si simplu, nu pot sa accepte ca m-am regasit pe mine insasi in afara tenisului, ca pot sa traiesc fericita fara sport, fara sa ma cufund in depresie," a punctat Sofya Zhuk (20 de ani).

Sofya Zhuk s-a nascut la Moscova in data de 1 decembrie 1999, iar in scurta sa cariera in tenis a incasat premii in valoare de $398,717.