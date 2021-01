Finala Australian Open, cu stadionul plin? 400,000 de spectatori vor putea asista pe viu la meciurile de top care vor avea loc la Melbourne

Aproximativ 400,000 de spectatori vor putea asista la cel putin un meci jucat la Australian Open 2021.

Ministrul Sportului in Australia, Martin Pakula a anuntat in cursul zilei de sambata cele mai bune vesti pe care fanii tenisului puteau sa le auda. Organizatorii Australian Open au fost instiintati ca vor putea gazdui pana la 30,000 de spectatori per zi in complexul Melbourne Park de-a lungul primului turneu de Grand Slam al sezonului.

Capacitatea totala a vizitatorilor va fi redusa de la 30,000 de persoane la 25,000 incepand cu faza sferturilor de finala. Australian Open va avea loc in perioada 8-21 februarie si va aduna, in total, spune Pakula, 390,000 de spectatori, aproximativ 50% din prezenta inregistrata in anii precedenti.

"Lucrul acesta inseamna ca in Arena Rod Laver o sa avem parte de o atmosfera incredibila, nu prea diferita de cele pe care le-am vazut in ultimele editii," a mai adaugat Martin Pakula, ministul Sportului in Australia, conform The Guardian. Capacitatea totala a Arenei Rod Laver, cea care va gadzui finalele insumeaza 14,820 de locuri.

Majoritatea jucatorilor care au aterizat la Melbourne si Adelaide au iesit deja din carantina si, la fel ca australienii din statul Victoria, nu vor avea obligatia de a purta mastii in perioada urmatoare.