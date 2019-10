Povestea ANULUI in tenis! "Roger...ai vrea sa iesi la cina cu mine diseara? Gatesc eu!" Reactia lui Federer a surprins pe toata lumea

Totul s-a intamplat in luna mai a acestui an, in timpul turneului ATP de la Madrid, cand o spectatoare italianca, Daniela din regiunea italiana Sardinia a ridicat o pancarta galbena pe care scria: „Roger... ai vrea sa iesi la cina cu mine diseara? Gatesc eu!”

Visul Danielei a devenit realitate: i-a gatit lui Federer si au luat cina impreuna

Intamplarea a fost facuta posibil de un hashtag care circula pe retelele sociale, #federerfansearch dar si de un sponsor care il sustine pe elvetian.

„Buna, eu sunt Daniela si am doua pasiuni in viata: tenisul si Roger Federer. Iubesc totul la jocul lui Federer. Voiam sa creez ceva simpatic pentru el (n.r. pancarta), niciodata nu stii, asa ca l-am invitat la cina. Cred ca unele emotii nu se pot explica. Daca m-ati fi intrebat ce imi doresc, nu as fi putut sa imi imaginez un lucru atat de frumos (n.r. precum faptul ca a putut cina cu Roger Federer)”, a spus Daniela.

Who remembers our #federerfansearch? It happened last May, in Spain. We found her and made her dream come true the day she was invited to cook for the master himself, @RogerFederer. #MastersofPasta pic.twitter.com/dITDMk8ie7