Federația Internațională de Tenis a luat marea decizie usturătoare pentru China: cum vor fi penalizați chinezii în 2022

În urmă cu 5 zile, președintele Federației Internaționale de Tenis, David Haggerty se distanța de poziția luată de Steve Simon, director al WTA în ceea ce privește organizarea de turnee în China, în sezonul 2022.

Conducătorul ITF, David Haggerty a declarat pentru BBC următoarele: „Ca instituție care conduce tenisul, susținem toate drepturile femeilor. Acuzațiile trebuie investigate și vom continua să lucrăm pentru a duce acest caz la soluționare. Dar trebuie să ne amintim că suntem responsabili pentru dezvoltarea tenisului și nu vrem să pedepsim un miliard de oameni, așa că vom continua să organizăm turneele de juniori și seniori în această țară,” a precizat Haggerty.



Cel mai recent comunicat de presă publicat e în dezacord însă cu declarația făcută de capul ITF. Confirmând deciziile luate de WTA, ITF a decis la rândul său să nu organizeze întreceri în China în 2022, motivând că siguranța jucătorilor și a jucătoarelor nu poate fi garantată, în condițiile date.

„Niciun turneu ITF World Tennis Tour nu va avea loc în China în 2022. De când Shuai Peng și-a postat acuzația, Federația Internațională de Tenis a fost implicată activ pentru a se asigura de bunăstarea sa, încercând să o contactăm prin canalele disponibile, atât public, cât și privat.

ITF a spus public că susține drepturile femeilor, iar acuzațiile făcute de Shuai Peng trebuie investigate. Prima noastră îngrijorare și prioritate înseamnă să ne asigurăm că Shuai Peng e în siguranță și acționează în interesele proprii,” se arată într-un comunicat scris de ITF, informează Ben Rothenberg.

