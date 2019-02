FED CUP LIVE Simona Halep, inaintea bataliei cu Pliskova: "Acum nu joc pentru mine, JOC PENTRU ROMANIA!" Ce spune inaintea duelului

Simona Halep, cea mai buna jucatoare de tenis a Romaniei, a facut o declaratie prin care-i va cuceri fara doar si poate pe romanii de pretutindeni.

Sportiva in varsta de 27 de ani a adus primul punct pentru Romania dupa ce a invins-o pe Katerina Siniakova si a restabilit egalitatea in confruntarea cu Cehia, dup ace Mihaela Buzarescu pierduse in fata Karolinei Pliskova.

Simona a fost intervievata de cei de la Fed Cup in acest weekend si a vorbit despre ce simte atunci cand joaca in Cupa Federatiei.

"Fed Cup inseamna ca nu joc pentru mine, ci pentru Romania. Cu siguranta, am mai multa presiune, dar si o motivatie suplimentara. Dupa fiecare meci de Fed Cup am mai multa incredere, am mai multa energie, iar toate acestea ma ajuta sa fiu mai increzatoare in restul sezonului", a declarat fostul lider mondial pentru site-ul oficial al Fed Cup.

Duminica, in primul meci al zilei, Simona Halep o va intalni pe Ostravar Arena pe Karolina Pliskova.

Simona Halep - Karolina Pliskova, meciul care poate decide confruntarea

A doua zi si ultima a intalnirii din sferturile de finala ale Grupei Mondiale 1 va incepe in forta pe Ostravar Arena. Primele doua rachete ale celor doua echipe, Simona Halep si Karolina Pliskova, se vor intalni in primul meci de duminica, de la ora 14, ora Romaniei. Mai exact, acesta va fi meciul intre jucatoarele care s-au impus in prima zi. Karolina Pliskova, locul 5 WTA, a trecut in minimul de seturi de Mihaela Buzarnescu, locul 29 WTA, scor 6-1, 6-4, dupa o ora si 26 de minute de joc, iar Simona Halep a trecut de Katerina Siniakova, locul 44 WTA, tot in doua seturi, scor 6-4, 6-0, dupa o ora si 13 minute de joc.

Interesant este ca ambele jucatoare s-au impus in mod asemanator, cu un avantaj subtire pentru romanca in varsta de 27 de ani. Totusi, duminica va fi un altfel de duel. Intre Simona si Karolina, meciul de duminica va fi al 9-lea disputat in ciruitul feminin de tenis, scorul fiind 6-2 in favoarea Simonei. Totusi, primul succes al cehoaicei a fost obtinut in urma cu trei ani, la Cluj, in Fed Cup. La acea vreme, Pliskova se impunea in trei seturi, scor 6-7, 6-4, 6-2. Ultimul meci disputat de cele doua a fost, de asemenea, castigat de Pliskova, anul trecut, pe zgura din Madrid, scor 6-4, 6-3.

Simona Halep si Karolina Pliskova s-au duelat de sase ori pe teren dur, o singura data pe hard indoor, la Fed Cup la Cluj. Chiar si asa, Simona a parut intr-o dispozitie de joc de zile mari in partida disputata sambata cu Siniakova. Sportiva noastra a vorbit despre meciul de duminica si a precizat ca va fi un meci foarte dificil, dar deschis pentru oricare dintre ele.

"Este dificil cand joci cu ea, este o jucatoare puternica este greu sa returnezi, o sa fac tot ce pot sa castig meciul. Va fi un meci greu cu siguranta . Este intr-o forma extraordinara, a castigat un turneu, a facut semifinala la Grand Slam... sansele sunt egale din punctul meu de vedere.

Jucam in Fed Cup, ceea ce face totul diferit, dar sunt increzatoare si sunt pregatita sa dau tot ceea ce am mai bun maine ca sa castig. Orice meci castigat in astfel de momente este foarte important, asa ca o sa dau tot ce pot pe teren si nu o sa cedez nicio clipa ca sa aduc punctul important pentru Romania. Au fost mai galagiosi romanii din tribune le multumesc ca au venit si sper sa faca o atmosfera deosebita si maine", a declarat Simona Halep.

De asemenea, Karolina Pliskova a vorbit si ea de duelul de duminica. "Nu este deloc usor sa joci impotriva Simonei Halep. Nu cedeaza puncte si alearga non-stop! Nu se opreste niciodata! Poti castiga schimburile lungi cu ea, dar te distruge psihic! Cand servesc, se foloseste de viteza loviturii mele si returneaza mingea fara sa consume energie. Pur si simplu trebuie sa zbori pe teren pentru a-i face fata. Are o conditie fizica incredibila.

Chiar daca pare nervoasa, chiar daca nu joaca bine, pur si simplu nu cedeaza la nicio minge. Nu-ti face niciun cadou! Ataca si se apara foarte bine. Cand o intalnesc, multe fete isi pierd rabdarea si incep sa riste. Simona parca prinde aripi si returneaza intruna. Cand joc cu ea, n-am nevoie de o lovitura castigatoare intr-un punct, ci de trei!", a spus Pliskova la conferinta de presa.