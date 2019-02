FED CUP | Liderul de galerie, in extaz dupa meciul Romaniei! Ce a spus Emil Boc dupa meci! "Franta, venim!"

Echipa Romaniei de Fed Cup s-a calificat in semifinalele Cupei Federatiei dupa 46 de ani in care nu mai atinsese aceasta faza a competitiei!

Romania a iesit invingatoare din confruntarea de foc cu detinatoarea trofeului, Cehia, iar mai departe va intalni in semifinale echipa Frantei.

Punctul decisiv a fost adus de Irina Begu si Monica Niculescu, asta dupa ce Simona Halep a adus doua puncte din victoriile obtinute cu Siniakova si Pliskova. Irina Begu (locul 35 WTA la dublu) si Monica Niculescu (locul 51 WTA) le-au invins, duminica, pe Katerina Siniakova (locul 1 WTA de dublu) si Barbora Krejcikova (locul 2 WTA), cu scorul de 6-7 (2), 6-4, 6-4, dupa doua ore si 57 de minute de joc.

Romancele au beneficiat la Ostrava de sustinere puternica din tribune, chiar daca au jucat in deplasare. Lider de galerie a fost chiar Primarul Clujului, Emil Boc. Acesta a dat tonul de fiecare data in sectorul destinat romanilor, a batut la toba si a strigat cat a putut de tare “Hai Romania”. La finalul meciului cu Cehia, Boc a declarat ca va merge si la semifinala cu Franta, oriunde s-ar desfasura.

”Nu mai pot, ma doare bratul asta. Am rani la degete, mi-au pus leucoplast, dar ce conteaza daca am castigat. Noi am crezut in Romania din primul moment, dar nu ne asteptam sa fie asa greu. Dar de aceea victoria este si mai frumoasa. Nu se putea un meci mai lung si mai greu decat acesta. Franta, venim. Franta, venim. Fetele au nevoie de toti romanii minunati care au fost aici, dar si cei de acasa care le-au sustinut din fata televizorului”, a spus Emil Boc pentru Fanatik.ro.