Darren Cahill a răbufnit după un nou atac la adresa Simonei Halep: ”Acuzațiile false trebuie să se oprească!”

Darren Cahill, fostul antrenor al sportivei din România a răbufnit pe rețelele sociale după ce a văzut un articol apărut în presa din Anglia.

Darren Cahill: ”Este timpul ca acuzațiile false și narativele false să se oprească”

Cahill a distribuit pe rețelele sociale o postare a lui Howard Jacobs, avocatul american care a reprezentat-o pe româncă la TAS, în care acesta critica vehement un articol apărut în The Times, în care era sugerat faptul că instanța de la Lausanne ar fi favorizat-o pe sportiva din România în ”războiul” cu ITIA, asociația care a dictat suspendarea de patru ani.

”Când David Walsh și The Times susțin, fără măcar să citească Decizia TAS, că ’TAS a ignorat farmacocinetica sau, mai rău, nu a înțeles-o’ în cazul Simonei Halep, ei omit în mod convenabil faptul că TAS este la cel mai înalt nivel și a fost prezidat de un fost judecător cu doctorat în biologie celulară.

Argumentele celor de la ITIA în cazul de dopaj și în cel al pașaportului biologic au fost unanim respinse și urmează ca TAS să publice motivele. Să critici o decizie pe care nu ai citit-o încă este un exercițiu lipsit de sens”, a scris Howard Jacobs pe Twitter.

După ce a distribuit postarea făcută de avocatul american, Darren Cahill le-a cerut celor de la ATP și WTA să depună eforturi mai mari pentru combaterea răspândirii de informații false. De asemenea, fostul antrenor al Simonei Halep a cerut ca organismele care guvernează tenisul să nu mai finanțeze ITIA.

”Este timpul ca acuzațiile false și narativele false să se oprească. Organismele din tenis trebuie să se străduiască mai mult. Mă refer la cele patru turnee de Grand Slam, ATP și WTA, care finanțează această organizație și pierd milioane de dolari din banii jucătorilor”, a fost mesajul lui Darren Cahill.

This thread ???? a full review into the @itia_tennis is needed. It’s time for the false accusations and false narratives to stop. The tennis bodies need to do better. That is the 4 majors, @atptour & @WTA who fund this organization as they waste $ millions of tennis player money. https://t.co/x4L5mgsL5D

— Darren Cahill (@darren_cahill) March 26, 2024

Scandalul Simonei Halep nu este încă încheiat

Potrivit articolului semnat de David Walsh în revista "The Times", Dr. Eichner, un expert în farmacocinetică, a analizat situația și a ajuns la concluzia că ar fi necesară o cantitate excepțional de mare de Roxudustat pentru a produce concentrația găsită în proba lui Halep.

Într-un scenariu, s-a determinat că Halep ar trebui să consume de peste 50 de ori doza zilnică recomandată de 10g pentru a obține un rezultat pozitiv. Într-un alt scenariu, acest număr a crescut la 5.000 de ori cantitatea recomandată.

Walsh și-a exprimat lipsa de încredere în lupta împotriva dopajului, menționând că, CAS pare să fi trecut cu vederea.