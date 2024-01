Rafael Nadal și Andy Murray s-au întâlnit de 24 de ori în circuitul profesionist de tenis, dar meciurile directe din circuitul ATP nu au reprezentat singurele oportunități de joc între cei doi campioni de Grand Slam.

Nadal și Murray s-au duelat încă din perioada junioratului. Pe când Rafael Nadal avea doar 13 ani, iar Andy Murray, 12, cei doi au jucat în competiția de elită a juniorilor, Les Petits As.

Amazing: Rafael Nadal and Andy Murray playing Les Petits As at 13 years of age ???? pic.twitter.com/keWYOvE3zh