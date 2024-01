Rafael Nadal nu va juca la Australian Open 2024 (14-28 ianuarie), informează Michal Samulski.

Tenismenul din Manacor a suferit o microruptură musculară la Brisbane, dar nu în mușchiul psoas, din cauza căruia și-a văzut sezonul 2023 încheiat prematur, după doar patru meciuri oficiale jucate.

Accidentarea survine la aproximativ un an după ce Nadal a pierdut în turul secund al Openului Australiei, în fața americanului Mackenzie McDonald.

De-a lungul anului trecut, Rafael Nadal a stat departe de lumea tenisului, trecând printr-o operație la șold și printr-o serie lungă de antrenamente care să îl pregătească, treptat, de revenirea în circuit.

Din nefericire, nivelul crescut de intensitate la antrenament, început în urmă cu o lună, nu a fost suficient pentru ca Nadal să evite această accidentare, care îl va face să rateze turneul de mare șlem de la Melbourne pentru prima oară după zece participări consecutive.

În 2009 și în 2022, Rafael Nadal a ieșit campion al turneului de Grand Slam din Australia.

„Salutare tuturor. În timpul ultimului meu meci din Brisbane am avut o mică problemă la un mușchi, ceea ce m-a îngrijorat. Odată ajuns în Melbourne, am avut ocazia să fac un RMN și am constatat o mică ruptură la un mușchi, nu în aceeași parte unde am avut deja o accidentare. Asta este o veste bună.

În prezent, nu sunt pregătit să concurez la nivelul maxim de solicitare în meciurile de 5 seturi. Mă întorc în Spania să îl văd pe medicul meu, să primesc tratament și să mă odihnesc,” a declarat Nadal, într-un anunț făcut pe X.

„Am muncit foarte mult în decursul anului pentru această revenire, și așa cum am menționat întotdeauna, obiectivul meu este să fiu la cel mai bun nivel în 3 luni.

În ciuda veștilor triste pentru mine, pentru că nu pot juca în fața publicului uimitor din Melbourne, aceasta nu este o veste foarte rea și rămânem cu toții optimiști în privința evoluției în acest sezon.

Îmi doream foarte mult să joc aici în Australia și am avut ocazia să joc câteva meciuri care m-au făcut foarte fericit și încrezător.

Mulțumesc tuturor pentru susținere și ne vedem curând! Rafa”, a adăugat jucătorul cu 22 de titluri de mare șlem în palmares.

Hi all, during my last match in Brisbane I had a small problem on a muscle that as you know made me worried. Once I got to Melbourne I have had the chance to make an MRI and I have micro tear on a muscle, not in the same part where I had the injury and that’s good news.

Right… pic.twitter.com/WpApfzjf3C