(VIDEO) EXPLOZIE LA PARIS! Cum au reactionat tenismenii de la Roland Garros 

Momente de neliniste in capitala Hexagonului azi, in a patra zi de concurs la Roland Garros 2020.

Panica in dupa-amiza zilei de miercuri, 30 septembrie la Paris, unde o explozie puternica s-a resimtit in toata metropola, inclusiv in centru si in apropierea Stade Roland Garros, complexul care gazduieste ultimul turneu de mare slem al acestui an.

Primul meci de pe terenul Suzanne Lenglen, Stan Wawrinka vs. Dominik Koepfer abia incepuse cand sunetul emis in urma exploziei a ajuns la urechile tenismenului german, pregatit in acel moment sa serveasca.

Politia locala a anuntat ca a fost vorba despre un pilot care a depasit bariera sonica; in plus, reprezentantii fortelor de ordine i-au indemnat pe cetateni sa nu apeleze la 112 pentru a nu provoca intarzierea apelurilor necesitand o urgenta reala.

Dupa doar cateva secunde de nedumerire, Koepfer a continuat meciul, pe care avea sa il piarda, scor 3-6, 2-6, 6-3, 1-6 in fata campionului Roland Garros 2015, Stan Wawrinka.

#JUSTIN: Police confirm that the #explosion that was heard all over #Paris and nearby suburbs was a fighter jet breaking the sound barrier; urges people not to clog up emergency phone lines #France pic.twitter.com/iL0sd1oZqD — Rahul Upadhyay (@rahulrajnews) September 30, 2020