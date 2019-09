Explicatia retragerii lui Halep de la Wuhan: "Din pacate spatele meu a intrat intr-o stare spasmodica si a fost prea dureros pentru a putea continua"

Romanca a postat un mesaj pe Twitter in care a comunicat ca va pleca spre Beijing maine, cu gandul de a participa la turneul Premier Mandatory de acolo.

"Niciodata nu este distractiv sa te retragi dintr-un meci. Din pacate spatele meu a intrat intr-o stare spasmodica si a fost prea dureros pentru a putea continua. Ma voi indrepta spre Beijing maine (n.r. joi, 26 septembrie) pentru a primi tratament si voi ramane pozitiva cu gandul ca ma voi recupera rapid.

Multumesc Turneului WTA de la Wuhan pentru primire si ne vedem la anul!" a postat Simona Halep pe Twitter.

It is never fun to retire from a match ???? Unfortunately my back went into spasm and it was too painful to continue.

I'll head to Beijing tomorrow, get treatment and stay positive I can recover quickly.

Thanks @wuhanopentennis for your hospitality and see you next year ???? pic.twitter.com/J14ykhWta6