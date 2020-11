Ramas orfan la 10 ani, Ion Tiriac isi aminteste momentele in care avea doar 50 de bani in buzunar: "Atunci mi-am spus ca nu o sa mor de foame niciodata!"

Ion Tiriac a povestit cum s-a simtit in cele mai dificile momente ale adolescentei sale.

Ion Tiriac este unul dintre cei mai bogati sportivi ai istoriei, cu o avere estimata de revista Forbes la 1,3 miliarde de dolari americani.

Miliardarul roman nu a fost insa ferit de dificultati financiare in timpul copilariei sale. Tiriac s-a confesat in cadrul emisiunii "Echipa de 10", afirmand ca a existat cel putin un moment in care a ramas cu doar 50 de bani in buzunar. Experientele dificile au fost corelate cu moartea tatalui sau, petrecuta pe cand Ion Tiriac avea doar 10 ani.

"Au fost ani foarte grei, in special dupa ce ramasesem fara tata. Din cand in cand, mai faceai si foamea. Nu era lipsit de normal ca un tanar de 15-16 ani sa inceapa sa aiba grija de familia lui, sa munceasca pe undeva. Nu era mancare mai deloc. Cand am implinit 14 ani, aveam in buzunar 50 de bani. M-am dus si mi-am luat doua felii de franzela. Mi-am spus atunci «eu de foame nu o sa mor niciodata». Mi-am amintit si imi amintesc mereu treaba aia”, a punctat Tiriac, informeaza As.ro.

Ion Tiriac este campion al turneului de la Roland Garros in proba de dublu. Fostul tenismen nascut la Brasov s-a impus alaturi de Ilie Nastase in editia 1970 a turneului parizian, invingandu-i in finala pe americanii Arthur Ashe - Charlie Pasarell, scor 6-2, 6-4, 6-3.