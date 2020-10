"Eu credeam ca sunt intr-o forma grozava!" | Declaratia senzationala facuta de Novak Djokovic dupa prima finala de Slam a carierei in care a pierdut set cu 6-0 

Novak Djokovic se astepta la un meci mult mai echilibrat in finala Roland Garros 2020.

Novak Djokovic a pierdut surprinzator de usor finala turneului de la Roland Garros, cedand in minimum de seturi in favoarea spaniolului Rafael Nadal, scor 6-0, 6-2, 7-5.

A fost prima oara cand sarbul a pierdut un set la zero intr-o finala de turneu de mare slem, desi mai jucase 26 pana sa participe in ultimul act al Slam-ului parizian din acest an. Contrar asteptarilor, Novak Djokovic a comis un numar semnificativ de greseli nefortate - 52, cu doua mai multe decat cele 50 comise in cinci seturi de meci intens, castigat in dauna grecului Stefanos Tsitsipas in semifinalele competitiei.

"Credeam ca sunt intr-o forma grozava. Cu siguranta as fi putut juca mai bine, in special in primele doua seturi, dar m-a surprins prin maniera in care a jucat, prin calitatea tenisului aratat pe teren," a declarat Novak Djokovic dupa infrangerea din finala Roland Garros 2020.

"Am vrut sa-i rup ritmul, evident, dar era pregatit; era mereu acolo, gata de lupta. A jucat toate loviturile corect azi," a mai spus Djokovic, care l-a laudat pe Rafael Nadal in cadrul discursului din timpul ceremoniei de premiere. "Azi ai aratat de ce esti 'Regele zgurii'. Am simtit-o chiar pe pielea mea," a concluzionat liderul mondial, Novak Djokovic, care are in palmares 17 titluri de mare slem.