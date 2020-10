Noua campioana de la Roland Garros, Iga Swiatek se confeseaza: "Dupa ce am invins-o pe Simona am simtit ca pot bate pe oricine!" 

Iga Swiatek a admis ca victoria semnata in fata Simonei Halep a fost secretul succesului la Roland Garros 2020.

La doar 19 ani, Iga Swiatek are deja un titlu de mare slem in palmares si considera ca infrangerea pe care i-a cauzat-o Simonei Halep in optimile Roland Garros 2020 a constituit imboldul de care avea nevoie pentru a aborda fiecare meci cu suficienta incredere in fortele proprii.

6-1, 6-2 a fost scorul prin care Iga Swiatek a eliminat-o pe Simona Halep din faza ultimelor 16 jucatoare la editia din acest an a Slam-ului parizian, dupa doar 68 de minute de joc.

Iga Swiatek: "Practic, acesta a fost primul turneu in care m-am simtit confortabil pe terenul de joc."



"Practic, acesta a fost primul turneu in care m-am simtit confortabil pe terenul de joc. Dupa victoria din optimi in fata Simonei am simtit ca ma aflu in locul potrivit, din punct de vedere mental si ca acum pot invinge pe oricine," a declarat noua campioana a turneului de la Roland Garros, poloneza Iga Swiatek (19 ani, 17 WTA).

"E usor sa pierzi din vedere jocul de picioare sau tactica, dar cred ca in tenis solutiile usoare sunt cele mai bune. Am facut ceea ce echipa mea mi-a spus sa fac. Am avut incredere in pe parcursul intregii competitii. Sincera sa fiu insa in turneele anterioare antrenorul meu, Piotr mi-a ocmunicat tacticile si aveam tendinta sa fac tocmai opusul. In turneul acesta am avut incredere in el si am facut 100% din ce mi-a spus sa fac," a adaugat jucatoarea care a invins-o pe Sofia Kenin in finala, scor 6-4, 6-1.

Gratie succesului din capitala Frantei, Iga Swiatek a urcat 37 de pozitii in clasamentul WTA, pana pe locul al 17-lea. Din nefericire pentru ea, sezonul de tenis se va incheia fara ca Turneul Campioanelor sa se mai organizeze.

????Me and my new friend...???? So grateful to hold beautiful Coupe Suzanne Lenglen and finally enjoy Paris from a different perspective than hotel room.????#trophyshoot #cityview pic.twitter.com/1iIvffcztq — Iga Świątek (@iga_swiatek) October 11, 2020