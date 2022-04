Emma Răducanu bate la porțile top 10 WTA, dar și-a concediat antrenorul, angajat cu doar 5 luni în urmă

Emma Răducanu (19 ani, 11 WTA) a ajuns până în faza sferturilor de finală ale turneului WTA 500 de la Stuttgart, unde a fost învinsă de liderul mondial, Iga Swiatek, însă jucătoarea britanică cu origini românești a luat decizia de a întrerupe colaborarea cu antrenorul Torben Beltz, angajat la finalul anului 2021.

La numai 218 puncte în spatele tunisiencei Ons Jabeur, ocupantă a locului 10 WTA, Emma Răducanu consideră că are nevoie de o schimbare în modul în care își gestionează antrenamentele.

Emma Răducanu, la al patrulea antrenor în mai puțin de 365 de zile

„Vreau să-i mulțumesc lui Torben pentru profesionalismul și dedicarea arătate în ultima jumătate de an. Are o inimă mare și am avut o chimie puternică în timpul petrecut împreună.

Simt că cel mai bun lucru pentru dezvoltarea mea e trecerea la un nou model antrenament, iar LTA va asigura interimatul,” a spus Emma Răducanu pentru BBC, anunțând că Federația Britanică de Tenis o va ajuta în perioada următoare.

Iain Baites va fi al patrulea antrenor angajat de Emma Răducanu în decursul unui singur an, după Nigel Sears, Andrew Richardson și Torben Beltz.

Favorit pentru poziția de antrenor al Emmei Răducanu este italianul Riccardo Piatti (63 de ani), în a cărui academie de tenis din Liguria campioana US Open s-a antrenat. Piatti i-a mai antrenat pe Ivan Ljubicic, Richard Gasquet, Milos Raonic și Jannik Sinner.