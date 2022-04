Emma Răducanu s-a oprit în sferturile de la Stuttgart. Iga Swiatek a ajuns la 21 de victorii consecutive

Favorită numărul 8 a competiției, campioana de la US Open nu a reușit să obțină a treia victorie consecutivă pe zgură în circuitul WTA.

Emma Răducanu a pierdut, scor 4-6, 4-6, în sferturile de finală în fața liderului mondial, Iga Swiatek. După acest succes, poloneza de 20 de ani a ajuns la 21 de victorii consecutive și la 28 în actualul sezon. În semifinale, Iga Swiatek va juca împotriva Liudmilei Samsonova, numărul 31 WTA.

Her run continues ????

???????? @iga_swiatek eases past Raducanu and extends her ???????????????????????????????????????? run to 21 match wins in a row!#PorscheTennis pic.twitter.com/SV0eD9Fz8g