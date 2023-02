După ce a salvat două mingi de meci în partida cu Beatriz Haddad Maia - cea mai lungă a sezonului în circuitul WTA - Sorana Cîrstea (32 de ani, 70 WTA) a sfârșit eliminată în 16-imile de finală ale turneului WTA 1000 de la Dubai.

Sportiva din Târgoviște a fost întrecută de Karolina Muchova (26 de ani, 112 WTA), scor 6-4, 7-6 (4), după 2 ore și 20 de minute de joc.

A heartbreaking loss for Sorana today after her marathon win yesterday. She was in the match all the way. After losing a close 1st set, Sori got behind but started a comeback but wasn't able to get it. Karolina Muchova defeated Sorana Cirstea 6-4, 7-6. pic.twitter.com/PZJCBdsXCe