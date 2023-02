WTA Dubai | Sorana Cîrstea, revenire uriașă în fața numărului 12 WTA. A câștigat cel mai lung meci al sezonului

Sorana Cîrstea (32 de ani, 70 WTA) a oprit seria celor trei eliminări consecutive în primul tur, în circuitul WTA.

Învinsă de Yulia Putintseva, Marta Kostyuk și Jil Teichmann, încă din primele runde disputate la Australian Open, Abu Dhabi și Doha, jucătoarea din Târgoviște a depășit-o în trei seturi de brazilianca Beatriz Haddad Maia (26 de ani, 12 WTA), în runda inaugurală a întrecerii WTA 1000 de la Dubai, scor 4-6, 7-6 (7), 7-5.

A fost o confruntare-maraton, de 3 ore și 29 de minute, în care Sorana Cîrstea a salvat două mingi de meci, la 6-4 în tiebreak-ul setului secund, avantaj procurat de jucătoarea sudamericană.

Haddad Maia a condus inclusiv cu 5-4 în setul decisiv, moment în care a cedat trei game-uri la rând, inclusiv unul pe propria servă.

Saving two match points in a 3h29m tussle ????@sorana_cirstea outlasts Haddad Maia in Dubai to reach Round 2!#DDFTennis pic.twitter.com/9F3WH0plFa