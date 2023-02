3 ore și 29 de minute a luptat Sorana Cîrstea (32 de ani, 70 WTA) pentru a o elimina pe ocupanta locului 12 în clasamentul WTA, Beatriz Haddad Maia (12 WTA), în primul tur al competiției WTA 1000 de la Dubai.

„Acestea sunt momentele care fac toate orele de muncă grea și sacrificiile să merite,” a scris Sorana Cîrstea, după încheierea partidei câștigate scor 4-6, 7-6 (7), 7-5, în ciuda celor două mingi de meci procurate de jucătoarea braziliană, în finalul setului secund.

Sorana Cîrstea a revenit de la 4-6 în tiebreak-ul setului doi, dar și de la 1-4 la game-uri, în setul trei, reușind să câștige ultimele trei game-uri ale partidei.

„Am luptat din greu azi. Cred că am dat totul, nu mi-a mai rămas niciun pic de energie. Uneori, trebuie doar să reziști în meci. Beatriz a jucat uimitor. Știți, tenisul nu e corect câteodată.

Joci trei ore și jumătate, iar totul se joacă la o diferență de un punct. Mă bucur că sunt de partea câștigătoare azi și sunt mândră de modul în care am luptat. Cred că despre asta e tenisul. Nu contează că e primul tur sau finală, bucuria de a ieși învingătoare e la fel,” a declarat Sorana Cîrstea, pe terenul de joc.

Here is Sorana Cirstea's on-court interview after her R1 victory over Beatriz Haddad Maia in Dubai. Love the humility in Sorana's answer to the 1st question, giving respect to her opponent in such a long hard match. pic.twitter.com/OlO5GaBHvH