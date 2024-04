El este arma secretă la Charleston? Jaqueline Cristian a dezvăluit cum l-a angajat pe fostul antrenor al Paulei Badosa

Jaqueline Cristian (25 de ani) a dezvăluit la Charleston că s-a maturizat, iar acesta este unul dintre motivele pentru care a încetat să poarte pelerina de „Draculina” la Transylvania Open, începând cu ediția 2024.

„Înainte turneul avea loc în octombrie, în apropierea Halloweenului, așa că am decis să opresc acest obicei,” a punctat Jaqueline Cristian. „Noul personaj e jucătoarea care încerc să devin. Mă străduiesc să fiu eu însămi,” a spus românca.

Jaqueline Cristian renunță la „personajul Draculina” și țintește la vârful clasamentului WTA

Vorbind despre noul său antrenor, alături de care a reușit două victorii consecutive împotriva a două oponente de top 20 WTA - un record de carieră în acest sens -, Jaqueline Cristian a dezvăluit cum l-a angajat pe Javier Marti, fost tehnician al Paulei Badosa.

„Am vorbit de-a lungul ultimului an, când m-am antrenat în Spania. Am avut o relație bună cu el, iar când am încheiat parteneriatul cu precedentul antrenor, l-am întrebat dacă este dispus să colaborăm. Evident, merge destul de bine până acum,” a dezvăluit Jaqueline Cristian, într-un interviu acordat Tennis Channel.

Javier Marti și Horia Tecău, în loja româncei Jaqueline Cristian, la Charleston

Javier Marti a colaborat timp cu fostul număr 2 mondial, Paula Badosa, de-a lungul sezonului 2021. Acesta a fost număr 170 ATP în 2012, iar de-a lungul carierei de tenismen profesionist a încasat peste $370,000.

În loja româncei Jaqueline Cristian la Charleston a fost observat inclusiv Horia Tecău, căpitanul nejucător al echipei României de tenis feminin. În weekendul 12-13 aprilie, România va juca împotriva Ucrainei, în barajul decisiv pentru calificarea la turneul final al Cupei Billie Jean King. Partidele se vor juca pe zgură, în Florida.

