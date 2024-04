Românca a învins-o pe americanca Emma Navarro, cu 6-3, 5-7, 6-1. Jaqueline Cristian (25 ani, 83 WTA) a reuşit a doua victorie consecutivă în faţa unei jucătoare din top 20 mondial, după două ore şi 27 de minute.

Jaqueline trecuse în optimi de Madison Keys (18 WTA), iar acum a învins-o şi pe Emma Navarro (22 ani, 20 WTA). Sportiva mai avea doar o victorie în faţa unei adversare din top 20, după ce a învins-o în 2022 pe Elena Rybakina, la Doha.

Jaqueline Cristian a câştigat primul set cu 6-3, după o serie de patru ghemuri consecutive. În actul secund, românca a ratat două mingi de meci la scorul de 5-4, iar apoi Emma Navarro a reuşit să încline balanţa şi să câştige setul cu 7-5. Jaqueline Cristian a dominat autoritar setul decisiv, pe care şi l-a adjudecat cu 6-1.

First Keys, now Navarro ????

Jaqueline Cristian pulls out a second consecutive three-set win over a Top-20 player in Charleston!#CharlestonOpen pic.twitter.com/LMfd4HKPvq