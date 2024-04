Jaqueline Cristian (25 de ani, 83 WTA) și-a asigurat un salt de nouă locuri, în ierarhia WTA actualizată în timp real, până pe poziția cu numărul 74, în urma calificării în sferturile de finală ale turneului WTA 500 de la Charleston.

Sportiva din România le-a învins pe zgura verde din Carolina de Sud pe Sachia Vickery, Madison Keys și Emma Navarro - toate din SUA -, dar a vorbit, la invitația Tennis Channel, despre modul în care a gestionat presiunea de a o înfrunta pe Emma Navarro, loc 20 mondial și favorită locală.

First Keys, now Navarro ????

Jaqueline Cristian pulls out a second consecutive three-set win over a Top-20 player in Charleston!#CharlestonOpen pic.twitter.com/LMfd4HKPvq