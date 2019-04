Ea e Serena de Romania! O are model pe Halep si vrea sa ajunga lider mondial: la 15 ani are 15 titluri nationale

Serena de Romania are 15 ani si se bate la tenis cu fete mai mari. Are doua modele: Halep si Serena.

Bunicul ei e din Guyana Franceza, dar ea s-a nascut in Romania. La 15 ani, are 15 titluri nationale.



"As vrea calitatile Simonei, dar si Serena joaca incredibil! Visul meu ar fi sa ajung numarul 1 WTA. Simona a ajuns acolo si mi-a aratat ca se poate!", a declarat Fatima Keita.

Facea karate, dar s-a apucat de tenis cand l-a vazut pe Federer.



"Fatima are fata de Simona are o calitate in tenis, o indemanare, un talent deosebit! Ea pune scurta mai bine decat multi baieti!", a declarat Firicel Tomai, antrenorul tinerei sportive.