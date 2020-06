Aparitie HOT din partea Biancai Andreescu, asa cum nu ai mai vazut-o pana acum: cat de sexy e in bikini campioana de la US Open

Bianca Andreescu a implinit in cursul acestei saptamani 20 de ani si este una dintre cele mai tinere campioane de Grand Slam din istoria recenta a tenisului feminin.

Increderea pe care o are pe teren este vizibila si in viata sa personala, canadianca cu origini romanesti postand astazi o imagine indrazneata pe Instagram, in care isi celebreaza ziua de nastere pe lac alaturi de prieteni.

In poza distribuita, Bianca Andreescu poarta un costum de baie negru si care le inchide gura criticilor, aratandu-le ca nu are probleme cu greutatea corporala.

"Esti prietena mea nebuna si adorabila. Ma bucur ca ne-am putut sarbatori zilele de nastere impreuna," a scris Bianca Andreescu in instastory.