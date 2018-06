Dupa victoria Simonei la Roland Garros, Ivan Ljubicic face o PREVIZIUNE in ceea ce priveste cariera romancei

Ivan Ljubicic, fostul jucator de tenis, actualmente antrenor, care s-a ocupat de pregatirea unor nume mari ale tenisului, precum Roger Federer sau Milos Raonic, a transmis un mesaj pe Twitter, imediat dupa victoria Simonei Halep in finala de la Roland Garros.

Acesta a facut si o previziune legata de traseul pe care-l va urma Simona in ceea ce priveste turneele de Grand Slam.

"Foarte, foarte fericit pentru Simona Halep. Un titlu atat de meritat. Vor mai urma si altele...", a scris Ljubicic imediat dupa finala in care a triumfat romanca.

Very very happy for @Simona_Halep. So well deserved. More to come....