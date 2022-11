Andrey Rublev (25 de ani, 7 ATP) a debutat cu succes în „grupa morții”, la Turneul Campionilor din Torino. Tenismenul rus și-a învins conaționalul, Daniil Medvedev (26 de ani, 5 ATP), scor 6-7 (7), 6-3, 7-6 (7), după 2 ore și 34 de minute de tenis nebunesc.

Rublev a avut nevoie de cinci mingi de meci pentru a se impune, în cel mai aprig disputat meci din prima etapă a grupelor Turneului Campionilor, de până acum. A fost a doua victorie consecutivă pentru Andrey Rublev împotriva lui Daniil Medvedev, dar finalistul Australian Open 2022 îl conduce în continuare pe Rublev la meciurile directe, scor 4-2.

„Pace, pace, pace. E tot ce avem nevoie,” a scris Andrey Rublev pe camera de luat vederi, folosindu-și vocea pentru a contribui la presiunile exercitate asupra autorităților rusești în vederea opririi invaziei din Ucraina.

Nu a fost prima dată când Andrey Rublev a vorbit împotriva războiului din Ucraina, pornit de autoritățile țării sale, Federația Rusă. „Fără război, vă rog!”, a scris Rublev pe cameră, în turneul de la Dubai, la doar câteva ore după invazia rusească din Kiev, începută în 24 februarie 2022.

"No war please."

Watch as Russian Andrey Rublev writes on the camera Thursday at the Dubai Duty Free Tennis Championships.

???? @TSN_Sportspic.twitter.com/eZRGmwjKPl