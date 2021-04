Djokovic, rapus in fata conationalilor: cel mai lung meci din ATP din 2021 s-a soldat cu un esec dureros al liderului mondial in fata outsider-ului Karatsev

Novak Djokovic a suferit o infrangere surprinzatoare in fata propriilor conationali. In semifinalele turneului ATP 250 de la Belgrad, liderul mondial a fost invins de revelatia Openului Australian din acest an, Aslan Karatsev (28 ATP), scor 5-7, 6-4, 4-6. In ultimul act, Karatsev se va duela cu Matteo Berrettini (10 ATP), care l-a invins in semifinale pe Taro Daniel, scor 6-1, 6-7, 6-0.

Partida dintre Djokovic si Karatsev a durat 3 ore si 20 de minute, iar tenismenul rus a reusit sa salveze nu mai putin de 23 de mingi de break in fata sarbului. A fost cel mai lung meci de trei seturi jucat in circuitul ATP in 2021.

"Nu gandeam in acele momente," a fost declaratia savuroasa a rusului Aslan Karatsev oferita in cadrul conferintei de presa de dupa meci, facand referire la cele 23 de mingi de break aparate.

The World No.28 stuns Djokovic in Belgrade 7-5 4-6 6-4 to advance to the @SerbiaOpen2021 final. pic.twitter.com/qkzsjORgnv

"Nimeni nu vrea sa piarda acasa, cu siguranta. Este o infrangere profund dureroasa. Nu ma simt prea bine acum, dar trebuie sa il felicit, pentru ca a jucat grozav cand a avut nevoie. Sunt suparat pe mine, pentru ca am jucat un meci foarte slab, dar nu ma pot supara pe adversarul meu. A fost jucatorul mai bun. Karatsev a jucat cu mult curaj azi, am simtit ca merita sa castige. Am luptat amandoi, dar el si-a asumat riscurile cand a fost nevoie si a venit cu cele mai bune lovituri la masa. Am fost suparat cu mine insumi si m-am intrebat de ce am pierdut meciul, dar oricine ma bate merita creditul cuvenit," a fost replica lui Novak Djokovic dupa acest esec.

Frumusetea tenisului face ca, in urma cu trei ani, Aslan Karatsev sa fi pierdut cu 6-0 un set in fata unui tenismen din Togo intr-un turneu ITF din Romania, pentru ca acum sa il invinga pe liderul mondial tocmai la Belgrad.

3 years ago next month Aslan Karatsev ???????? lost a match and a set 0-6 on clay to a player from Togo ???????? in ITF Romania .....

Today he just defeated Novak Djokovic ???????? in his home town of Belgrade, Serbia pic.twitter.com/0wK9Uoe7TE