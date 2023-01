Directorul Australian Open a trimis un mesaj clar organizatorilor Wimbledon, referitor la interzicerea rușilor

Craig Tiley, director al Openului Australian, a afirmat că nu susține interzicerea sportivilor ruși și belaruși, în turneele de tenis, dar se opune participării Federației Ruse în competițiile organizate pe echipe.

Oficialul australian a afirmat că toți dintre sportivii cu care a dialogat se poziționează împotriva războiului din Ucraina.

Australian Open dezaprobă decizia Wimbledon de a-i interzice pe ruși și belaruși

Între timp, campioana de la Melbourne, bielorusa Aryna Sabalenka anticipează a doua ratare a turneului de mare șlem desfășurat pe iarba londoneză.

„Nu încurajăm interzicerea sportivilor ruși, pentru că ei concurează individual, dar susținem ca aceștia să nu poată juca pentru echipa Rusiei.

Fiecare dintre sportivii cu care am vorbit e împotriva războiului. L-ați văzut pe Andrey Rublev scriind pe cameră: 'fără război'. Toți au familii în Rusia, deci e periculos pentru ei să iasă în față și să vorbească împotriva războiului, deși au făcut-o. Sunt sigur că familiile lor sunt expuse riscurilor, iar sănătatea lor mintală și bunăstarea lor trebuie să fie la rândul lor monitorizate,” a declarat directorul Openului Australian, potrivit Express.

Aryna Sabalenka, despre interdicția Wimbledon: „Cel mai trist e că se va întâmpla din nou, la vară.”

„E ceva teribil, absolut nimeni nu susține războiul, dar problema e că trebuie să vorbim cu voce tare despre asta. De ce trebuie să o repetăm la fiecare colț? Nu o să ajute deloc, nu avem control asupra situației. Întotdeauna mi-a plăcut să joc la Wimbledon, așa că voi fi mulțumită dacă voi primi șansa de a concura din nou.

Sunt foarte dezamăgită să văd sportul legându-se de politică. Suntem doar sportivi care își practică sportul, asta e tot. Dacă am putea face ceva, cu siguranță că am face-o, dar nu controlăm situația. Anul trecut am fost interziși la Wimbledon, ce s-a schimbat? Nimic, cel mai trist lucru în această situație e că se va întâmpla din nou, în vară,” a declarat campioana Australian Open 2023, Aryna Sabalenka, notează Punto de Break.

„Ceilalți sportivi pot să meargă acasă, așa că ar trebui să fim mai conștienți de asta.”

„Aș vrea ca lumea tenisului să îi susțină mai mult pe jucătorii ucraineni. Am petrecut mult timp cu ei și am aflat multe despre situația lor. Cea mai mare problemă e că niciun ucrainean nu poate să meargă acasă. Nu au unde să plece, așa că, atunci când călătoresc în jurul lumii să joace tenis, ei trebuie să meargă direct înspre următorul oraș de destinație.

Ceilalți sportivi pot să meargă acasă, așa că ar trebui să fim mai conștienți de asta. Mi-ar plăcea ca lumea tenisului, dar și alte sporturi, să susțină financiar jucătorii ucraineni,” a completat Craig Tiley, manifestându-și susținerea față de sportivii din Ucraina.

