Ana Bogdan (30 de ani, 57 WTA) a atins performanța carierei, în turneul de la Wimbledon.

Ediția 2023, care îi aduce a șasea prezență pe tabloul principal al competiției de pe iarba londoneză, o vede pătrunzând în faza ultimelor 32 de jucătoare.

După un prim succes entuziasmant, în care Ana Bogdan a eliminat-o pe ocupanta locului 15 WTA, în două tiebreak-uri, Ana Bogdan a confirmat victoria în fața mai tinerei Alycia Parks (22 de ani, 51 WTA).

Deși a câștigat primul set cu 6-1, Alycia Parks s-a văzut întoarsă pe tabela de marcaj de către o Ana Bogdan mai puternică psihic.

Proving it's not how you start but how you finish, Ana fights back from a close start to get an unbelievable comeback victory. Ana is now into Round 3 at Wimbledon for the 1st time. Ana Bogdan defeated Alycia Parks 1-6, 6-3, 6-2. Ana will face Lesia Tsurenko in Round 3. pic.twitter.com/zQOaW6FUDr