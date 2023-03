Bianca Andreescu (22 de ani, 31 WTA) a învins-o pe Sofia Kenin, 6-4, 6-4, pentru a atinge faza optimilor de finală a turneului WTA 1000 de la Miami.

Câștigătoarea ediției 2019 a Openului American a legat trei victorii în Florida pentru a-și stabili o întâlnire directă cu Ekaterina Alexandrova (18 WTA), cu obiectivul de a pătrunde în faza ultimelor opt jucătoare.

Bianca Andreescu bringing her dog Coco to an interview with @PrakashAmritraj

“I don’t think she needs an introduction. Coco Andreescu, everyone.” ???????? pic.twitter.com/Ux4Bt8UMJF