DEZASTRU! Australian Open 2021 i-a lasat pe australieni cu pusculita goala: organizarea turneului in pandemie a insemnat peste 100 de milioane de dolari pierduti 

Australian Open 2021 se apropie de final si, in cel mai probabil caz, va fi fost considerat un succes enorm din punctul de vedere al sigurantei sanitare, australienii demonstrand ca un turneu de Grand Slam poate avea loc pana si in timpul unei pandemii globale.

Cu toate acestea, reusita nu a venit fara costuri care au consumat rezervele financiare ale Federatiei Australiene de Tenis si vor genera deficite in contul fondurilor competitiei. Dupa ce inainte de startul turneului, organizatorii anuntau ca au cheltuit $40 de milioane doar pentru a aranja transportul tuturor sportivilor si al membrilor staff-ului implicati in turneu via chartere private, bilantul final este mult mai ingrijorator. Toate cele 80 de milioane de dolari australieni din rezervele Federatiei Australiene de Tenis au fost consumate, iar in plus acestia au fost nevoiti sa imprumute alte sume care vor totaliza intre $40-$60 milioane.



"Evident, am primit o lovitura grea in urma celor cinci zile de turneu fara fani. Va fi greu sa ne uitam la numere cand tragem linia - vom pierde multe milioane de dolari dupa acest eveniment. Am spus-o de mult ca e important sa tinem turneul pentru a avea o platforma pe care sa crestem in 2022, deci ne vom baza pe profituri mari in perioada 2022-2024," a afirmat directorul turneului Australian Open, Craig Tiley.

Marea victorie a acestei editii, spune Craig Tiley, conform The West e ca i-a facut pe australieni mandri de competenta autoritatilor: "I-am facut pe cei din Melbourne, Victoria si pe australieni, in general mandri de faptul ca nimeni altcineva nu a reusit sa aduca atatea vedete internationale in tara lor in timpul unei pandemii, intr-un eveniment desfasurat cu public. Poate ca exista o metoda prin care ne putem aduce inapoi sporturile si divertismentul; acum avem modelul de succes si am invatat multe," a mai spus directorul turneului, informeaza The West.

