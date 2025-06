Cele două reprezentative și-au dat întâlnire la Trnava, pe ”City Arena”, în prima rundă de la Campionatul European de tineret, organizat pe teritoriul Slovaciei, care este transmis în direct pe VOYO, la Pro TV și Pro Arena.

Daniel Pancu, exploziv și la flash-interviu + înțepături către staff-ul său: ”Mare lipsă de experiență. Nu poți să faci asta”

Daniel Pancu a fost un car de nervi la finalul partidei cu Italia, din cauza ratării lui Zoran Mitrov din minutul 90+1, și a continuat pe aceeași notă și la flash-interviu.

Vizibil iritat, selecționerul micilor tricolori, care a urmărit meciul din tribună din cauza unei suspendări, a evidențiat că nu e mulțumit de multe lucruri și a susținut și că mesajele sale către banca tehnică au fost lente și eronate unele dintre ele.

”Sunt nemulțumit de multe lucruri. Diferența a făcut-o experiența lor. Știți foarte bine, italienii, pragmatismul lor... Pe lângă valoare... Vorbim de jucători de Premier League, Serie A. Individual, nu se punea niciodată problema asta.



Sunt câteva greșeli. Golul? De cascadorii râsului. Trebuia să ocupăm spații pe care le ocupăm mereu la antrenament. Vorbim de două săptămâni de lucrurile astea.



Au mai avut o bară, le dăm o pasă din frică. A doua repriză încă o bară. Iar noi, așa timizi în multe momente, avem un penalty ratat. Avem o ocazie imensă, asta din prelungiri.



E o victorie a valorii lor și a experienței lor. Dacă eram pe bancă nu cred că pierdeam niciodată meciul ăsta. Îl câștigam.



E greu, foarte greu în tribună. Îți atrage mereu atenția să nu vorbești, să nu ridici tonul. Mai am un meci și termin cu suspendarea. Îmi pare rău că nu am fost alături de băieți.



Nu mă iau de un penalty ratat. Au ratat cei mai mari jucători ai lumii. Poți să ratezi și de pe linia porții. Nu iau în calcul. E ca o ratare normală. Nu a fost niciun moment psihologic.



Era clar că avem mai nevoie de mai mulți oameni în atac. Ca să-ți dau un exemplu de maturitate fotbalistică și de experiență, cu toate că am transmis de sus și nu știu cum au ajuns semnalele mele pe bancă, pentru că au fost lente azi. Iese Ignat, intră Matei Ilie, un jucător de picior stâng în partea dreaptă. Eu transmit... E clar că nu poți să mai construiești prin Ilie, că e jucător de picior stâng...



Ei au jucat minge lungă de la portar. La ai mei le e rușine să dea mingile în aut, să respingă pe presiunea jucătorilor. Iar asta e cea mai mare lipsă de experiență. În minutul 90+1 noi avem lovitură liberă de la jumătatea terenului. Noi în loc să luăm portarul în careu, construim... S-a văzut diferența...



A fost cel mai bun prim 11, jucătorii care s-au prezentat cel mai bine la antrenament.



Nu e diferență mare. Eu cred că putem să batem Spania. E important cum ne refacem acum. Că noi nu am mai jucat din trei în trei zile. Toate meciurile din campanie au fost din patru în patru zile. Probabil o să fie schimbări, dar puține”, a spus Daniel Pancu.

Echipele de start din România - Italia

Italia U21: Desplanches - Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri - Fabbian, Prati, Ndour - Baldanzi, Koleosho - Gnonto

Rezerve: Ambosino G., Bianco A., Casadei C., Coppola D., Doumbia I., Fazzini J., Guarino G., Kaqyode M., Pisilli N., Sassi J.(p), Turicchia R., Zacchi G.(p)



Selecționer: Carmine Nunziata



România U21: Sava - Strata, Ignat, Ilie, Borza - Corbu, Akdag, Grameni - Ianis Stoica, L. Munteanu, R. Ilie

Rezerve: Amzăr C., Burnete R., Duțu, Hindrich O.(p), Mihai C., Mitrov Z., Perianu O., Popescu O. Rafailă V. (p), Sîrbu D., Vulturar C.

Selecționer: Daniel Pancu