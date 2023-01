Gabriela Ruse (25 de ani, 116 WTA) a pătruns în optimile de finală ale competiției WTA 250 de la Auckland, după o victorie în trei seturi, reușită în detrimentul reprezentantei gazdelor, Erin Routliffe (27 de ani, 855 WTA).

Partida s-a încheiat scor 6-2, 4-6, 6-4, în favoarea Gabrielei Ruse, după circa 2 ore și jumătate de joc. De la prima minge la ultima a durat peste cinci ore, din cauza a două întreruperi ale jocului, cauzate de ploaie.

Sorana Cîrstea - Ons Jabeur, în optimile turneului WTA 500 de la Adelaide

The score doesnt reflect how tricky a match this was, but Sori came out strong and was ready to fight. Great to see she was able to withstand all the comeback attempts Golubic tried to mount. Sorana Cirstea defeated Viktorija Golubic 6-0, 7-6. pic.twitter.com/1wUNzgPcAW — Romanian Tennis (@WTARomania) January 3, 2023

Tot pe hard și în vara de la antipozi, dar la Adelaide, Ausralia, Sorana Cîrstea (45 WTA) a început anul într-o manieră încântătoare. Jucătoarea din Târgoviște a eliminat-o pe Viktorija Golubic (76 WTA), scor 6-0, 7-6 (1), în 105 minute de joc.

Sorana Cîrstea și-a ținut in-extremis serviciile în primul set, dar a reușit ușor break-urile pe serva elvețiencei. În setul secund, tenismena din țara noastră nu a avut nicio emoție în tiebreak, impunându-se la unu.

$10,655 va primi Sorana Cîrstea pentru această victorie, prin care o acompaniază pe Irina Begu, în faza ultimelor 16 jucătoare.

În optimi, Begu așteaptă replica învingătoarei meciului dintre Jelena Ostapenko și Karolina Pliskvoa, în timp ce Cîrstea va avea parte de un duel cu principala favorită la câștigarea trofeului, finalista US Open 2022, Ons Jabeur (28 de ani, 2 WTA).

Rain delays really made this a hard match. Gabi started strong winning the 1st set. But in the 2nd set lost her momentum after a rain delay. In the 3rd she started well but Erin made a bit of a comeback before Gabi finished it. Gabriela Ruse defeated Erin Routliffe 6-2, 4-6, 6-4. pic.twitter.com/Pd5S4UZBEd — Romanian Tennis (@WTARomania) January 3, 2023