De nouă ori în sferturi, niciodată în semifinale: Andrey Rublev trăiește un coșmar în turneele de mare șlem

Andrey Rublev (8 ATP) a bifat trei sferturi de finală de Grand Slam, în sezonul 2023 și nouă, în cariera sa, dar nu a reușit nicio calificare în careul de ași al unei competiții majore.

Învins în minimum de seturi de Daniil Medvedev, în sferturile US Open, scor 6-4, 6-3, 6-4, Rublev a declarat că nu își caută scuze, dar a menționat căldura și umiditatea ridicate drept factori care au condus la scăderea calității serviciului său.

„Condițiile de astăzi nu au fost ușoare pentru nimeni. După un punct lung și mai multe sprinturi, bătăile inimii au fost accelerate. Nu am reușit să mă calmez în acele 20 de secunde între puncte.

De asemenea, transpirația acumulată a făcut ca gripul rachetei să-mi alunece tot timpul din mână. Desigur, nu este o scuză, dar a făcut parte din motivul pentru care serviciul nu a funcționat bine azi,” a dezvăluit Rublev, la conferința de presă.

Andrey Rublev on Daniil Medvedev saying ‘a player is going to die’ about the conditions:

“I’m not even thinking about my health. These moments I’m thinking I need to fight.. The sport is not easy. You need to be ready for anything.. The best players prove they’re ready & that’s… pic.twitter.com/Ur0Rxemcl5